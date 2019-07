CO2-Ausstoß der Flugbranche Habeck und Riexinger schaden dem Klima

Das Ganze ist keine Science Fiction, nicht einmal ein fernes Szenario: Die Lufthansa arbeitet zusammen mit der Raffinerie Heide in Schleswig-Holstein und der TU Berguniversität im sächsischen Freiberg bereits an einer Pilotanlage, die demnächst den Flughafen Hamburg versorgen soll. Und diese ist nicht das einzige Projekt dieser Art.



Damit daraus etwas wird, das der Umwelt ebenso dient wie den Reisenden, braucht es allerdings politische Unterstützung: Würde die Bundesregierung, oder besser noch die Europäische Union, Airlines verpflichten, sagen wir mal, mindestens fünf Prozent aus Grünstrom hergestelltes Kerosins zu tanken, wäre der damit anfangs verbundene höhere Preis für Verbraucher verkraftbar. Vor allem dann, wenn ein solches Gesetz auch ausländische Fluglinien in die Pflicht nehmen würde, die in Deutschland oder Europa ihre Flugzeuge betanken. Den Raffinerien und Airlines würde solch eine Maßnahme zudem die Planungssicherheit geben, dass sie in die Elektrolyse-Technologie investieren müssen.