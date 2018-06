CO2-Ausstoß: Umweltministerin Schulze will strikte Klimaschutzvorgaben für Neuwagen

LuxemburgBundesumweltministerin Svenja Schulze fordert strikte CO2-Grenzwerte für Autos und Vans ab 2022. „Der Verkehrssektor ist das Sorgenkind“, sagte die SPD-Politikerin am Montag bei einem EU-Ministertreffen in Luxemburg. „Wir müssen das, was technisch möglich ist, jetzt auch machen.“