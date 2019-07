CO2-Emissionen Kommt die Flug-Ökosteuer auch nach Deutschland?

Was für eine Abgabe hat Frankreich eingeführt und was ist die Kritik daran?

In Frankreich gibt es ab 2020 eine Steuer auf Flüge, die in Frankreich starten. Diese soll pro Ticket zwischen 1,50 Euro bis 18 Euro betragen – je nach Klasse und Flugziel. Günstige Flugtickets werden also nur geringfügig teurer. Ausnahmen gibt es für Anschlussflüge und Reisen auf die französische Insel Korsika und Überseegebiete. Insgesamt verspricht sich der französische Staat etwa 180 Millionen Euro, die aus dem Haushalt wieder in umweltfreundlichere Infrastruktur fließen soll, zum Beispiel in das französische Schienensystem.