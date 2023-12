CO2-Preis Geywitz wirbt für schnelleren Austausch der Gasheizung – will ihre aber behalten

„Es kann sich lohnen, die Heizung schneller zu tauschen und keine neue Gasheizung mehr einzubauen“, sagte Geywitz den Funke-Zeitungen. Ein Anreiz dafür sei der sogenannte Klima-Geschwindigkeits-Bonus, der für einen zügigeren Austausch mehr Förderung vorsehe. „Die Entscheidung muss aber jeder für sich selbst treffen. Wenn man sich gerade eine neue Gasheizung eingebaut hat, stellt sich die Frage weniger, als wenn die Gasheizung in den nächsten zwei oder drei Jahren an ihr Lebensende kommt“, sagte die Ministerin weiter.



Geywitz selbst will ihre Gasheizung vorerst nicht tauschen: „Unsere Heizung selbst ist recht neu und wird erst modernisiert, wenn sie es nicht mehr ordentlich tut.“ Wenn sie „unreparierbar kaputt“ sei. Es sei nachhaltig, Dinge möglichst so lange zu nutzen, wie sie funktionieren. Zudem habe ihre Familie „in den letzten zwei Jahren viel sparsamer geheizt“, so Geywitz.