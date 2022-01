Comeback Andrea Nahles wird Chefin der Bundesagentur für Arbeit

Die frühere Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin, die seit August 2020 Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation ist, soll die Nachfolge von Detlef Scheele antreten, der Ende März in den Ruhestand geht. So hat es der mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzte Verwaltungsrat auf seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Das Bundeskabinett muss der Personalie noch zustimmen.