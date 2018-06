Conte in Berlin Angela Merkels italienische Charmoffensive

Dabei verstärken besonders die Italiener den Druck: Vor wenigen Tagen verweigerte Innenminister Salvini 629 Flüchtlingen, die auf einem Rettungsschiff untergekommen waren, das Anlegen an einem italienischen Hafen. Es sollte ein klares Signal sein: Uns reicht es. Das Ziel von Conte dürfte an diesem Abend in Berlin also auch gewesen sein: Eine Aufhebung des „Dublin“-Abkommens, wonach jeder Flüchtling in dem Land Asyl beantragen müsse, in dem er zuerst europäischen Boden betritt.