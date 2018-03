Contra: Raab hat Chance vertan

So habe ich nur eine halbe Stunde vor Schluss reingeschaltet, immerhin noch rechtzeitig um zu Hören wie es um das Internet ging. Die Debatte erinnerte ein wenig an Russland, wo Putin gerade versucht die Freiheiten massiv einzuschränken. Auch Raab stellte fest, im Netz könne ja jeder Purzel23 ungeprüft und anonym reinschreiben, was er will und wollte von den Politikern wissen, ob sie nicht eine Klarnamenpflicht einführen wollten. Ausgerechnet der Liberale und Publikumsliebling Kubicki pflichtete ihm bei. Michael Fuchs, von dessen Partei man sonst eher Forderungen nach mehr Kontrolle im Internet vernimmt, bildete dagegen mit dem Linken van Aken die Koalition der Skeptiker. Zumindest überraschende Positionen lieferte die Sendung also.

Doch sonst war das ganze ziemlich enttäuschend. Der Eindruck spiegelte sich auch bei Twitter, wo kritische Kommentare dominierten: „Absolute Mehrheit war ja wohl mal nüscht... schade um die verlorene Lebenszeit“, schrieb @annaberta1981. Nerdlicht stellte fest: „Darf ich zusammenfassen, dass meine Timeline #AbsoluteMehrheit eher so mittel fand? Dann hätte ich ja nix verpasst.“ Die Piratenpartei war offensichtlich froh, dort gar nicht erst vertreten zu sein.