Contra WLAN in der Kita: Lasst die Kinder die echte Welt entdecken

Es klingt ja auch logisch: Die kleinen Kinder von heute wachsen in einer digitalisierten Welt auf, warum sollte man sie also fernhalten von Tablets und Co. und ihnen verwehren, was früher oder später sowieso ihr Leben bestimmen wird? Befürworter sagen, man könne die Kinder von digitalen Medien ohnehin nicht fernhalten und solle ihnen lieber einen „verantwortungsbewussten“ Umgang vermitteln. Dafür spricht in der Tat viel. Die Frage ist nur, ob das gleich im Alter von ein, zwei oder drei Jahren beginnen muss und ob Kitas jetzt aus Aktionismus mit WLAN ausgestattet werden müssen, während die Erzieher noch nicht einmal entsprechend geschult sind. Die Antwort lautet: Nein, lasst die Kinder doch erst einmal die echte Welt kennenlernen, bevor sie in die virtuelle eintauchen.