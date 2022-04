Cool down Der Fall Gerhard Schröder und seine Folgen für den Lobbyismus

Von einer solchen Beeinträchtigung ist laut Gesetz insbesondere dann auszugehen, „wenn die angestrebte Beschäftigung in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden soll, in denen das ehemalige Mitglied der Bundesregierung während seiner Amtszeit tätig war“ oder wenn sie „das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Bundesregierung beeinträchtigen kann“. Schröder und Nord Stream wären da in doppelter Hinsicht ein klassischer Anwendungsfall gewesen.