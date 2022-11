COP 27 Olaf Scholz lädt China in seinen Klimaclub ein

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ausdrücklich auch China in seinen Klimaclub für einen ehrgeizigen Kampf gegen die Erderwärmung eingeladen. „Große Länder wie Indien und China sind da ganz bedeutsam“, sagte Scholz am Dienstag am Rande der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich. „Sie werden ja einen großen Anteil der Weltwirtschaft auch in Zukunft ausmachen, sogar einen wachsenden.“ Deswegen sei es besonders wichtig, dass dort ambitionierte Klimaschutz-Ziele verfolgt würden