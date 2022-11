COP27 Scholz stockt Gelder für den globalen Süden auf

Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte bei seinem Auftritt auf dem Weltklimagipfel im ägyptischen Badeort Sharm el Sheik erst gar nicht, die Dinge schön zu reden. Das Mindeste, was die knapp 200 Nationen zustande bringen sollten, sei eine „Verständigung auf ein robustes Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung“, forderte der deutsche Regierungschef am späten Montagabend bei seiner Rede vor den Delegierten der COP27. Das Kürzel steht für „Conference of the Parties“ – so werden jene Staaten genannt, die die so genannte Klimarahmenkonvention unterzeichnet haben.