Corona, Amazon, Strukturwandel Warum ausgerechnet Osnabrück das Vorbild für Deutschlands Innenstädte ist

In einer neuen Abteilung für junges Publikum in seinem Kaufhaus bietet er nun Schuhe an, die auf Instagram versteigert werden. Social-Media-Nutzer könnten etwa Sneaker in Instagram-Posts sehen, die im Laden in Vitrinen ausgestellt sind. So verbindet Rauschen Digitalisierung mit Einkaufen vor Ort. Schon immer würden Menschen für ein Erlebnis in Innenstädte kommen wollen, sagt er. Selbst mit dem Onlinehandel-Boom und der Digitalisierung. In sein Kaufhaus baute er deshalb nach und nach Erlebnisse mit ein. Erst vor drei Jahren eröffnete L&T ein an das Kaufhaus angebundenes Sporthaus mit Kleidung für verschiedene Sportarten und eigenem Fitnessstudio. Besondere Aufmerksamkeit bekam der Neubau durch die sogenannte Hasewelle, ein Surfbecken mitten im Sportgeschäft, umrandet von Sitzreihen. Knapp 35 Millionen Euro investierte L&T 2018 in das Sporthaus.