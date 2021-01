Corona, Amazon, Strukturwandel Warum ausgerechnet Osnabrück das Vorbild für Deutschlands Innenstädte ist

Um das genaue Gegenteil zu erleben, sind nur ein paar Schritte nötig: Eine Straße weiter wird sichtbar, wie eine Innenstadt auch trotz Online-Boom funktionieren kann. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Die sogenannte Große Straße, bestückt mit bekannten Geschäftsketten, Restaurants, Cafés und Sitzmöglichkeiten mitten in der Fußgängerzone hat sich im Gegensatz zur Johannisstraße immer mehr als Anlaufpunkt der Innenstadt etabliert. Und zeigt etlichen anderen Innenstädten der Republik, wie zeitgemäßes Shopping selbst analog noch funktioniert. Gut, wenn da nicht Corona wäre.



Die Pandemie hat den Einkaufsmeilen, Freiluft-Shoppingzentren und Innenstadt-Plätzen in vielen Städten Deutschlands zweifelsfrei einen schweren Hieb versetzt. 200.000 Läden in Deutschland sind geschlossen. Branchenexperten warnen vor dem Aussterben. Rund 60 Prozent der Unternehmen in Innenstädten stünden ohne Unterstützung des Staates vor der Pleite. „Es zeichnet sich eine Pleitewelle ab, wie wir sie noch nicht erlebt haben“, heißt es beim Handelsverband Deutschland HDE. Modeketten wie Adler und Pimkie meldeten bereits Insolvenz an. Die Drogerie Douglas schließt mehr als 50 seiner 430 deutschen Filialen, verlagert sich immer stärker ins Internet. H&M entlässt etwa 800 Mitarbeiter in Deutschland. Die französische Modekette Promod beendet überhaupt den stationären Handel in der Bundesrepublik. Was nach der Pandemie übrig bleibt, wissen auch Branchenexperten nicht. „Die Innenstädte haben es mit einem dreifachen Tsunami zu tun: dem Strukturwandel im Einzelhandel, der Digitalisierung und der Corona-Pandemie“, betont der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Boris Hedde.