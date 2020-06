Corona-Ausbruch in Fleischfabrik Nach umstrittenen Äußerungen: Maas fordert Entschuldigung von Laschet

Mehrere SPD-Politiker hatten daraufhin eine Entschuldigung gefordert. Der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Mit diesem Zitat hat sich Armin Laschet die Denke von Tönnies eins zu eins zu Eigen gemacht. Das ist unterste Schublade.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnete es als „unsouverän, dass Herr Laschet als erstes die Bulgaren und die Rumänen, also die Arbeiter, die herkommen, um hier wirklich unter widrigen Umständen in der Fleischindustrie zu arbeiten, dass er die angreift.“ Auch er erwarte daher eine Entschuldigung, sagte Klingbeil am Donnerstag bei bild.de.

„Es ist sehr leichtfertig, das nun auf die Nationalität von Beschäftigten zu verkürzen“, sagte Volker Brüggenjürgen, Geschäftsführer des Caritasverbands im Kreis Gütersloh. Eine solche Die Vize-Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland kritisierte „voreilige Mutmaßungen“ der politisch Verantwortlichen mit scharfen Worten - ohne Laschet namentlich zu nennen. Eine „voreilige Spekulation“ entbehre jeglicher belastbarer Sachgrundlage, sagte Annette Kurschus laut Mitteilung. Es gehe jetzt um Fragen der Unterbringung und Hygienestandards.