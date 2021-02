Corona-Folgen Deutlich weniger Firmengründungen im Corona-Krisenjahr 2020

In Deutschland sind im Corona-Krisenjahr 2020 deutlich weniger neue Unternehmen gegründet worden. Die Zahl der Neugründungen von Betrieben, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen ließ, sank auf rund 116 700. Das waren 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Durch die Coronakrise habe sich der in den vergangenen drei Jahren beobachtete rückläufige Trend verstärkt, erläuterte die Wiesbadener Behörde.