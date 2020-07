Corona-Folgen Die Arbeitsagenturen rüsten ihre Insolvenzgeld-Abteilungen auf

Trotz sinkender Insolvenzzahlen musste die Bundesagentur für Arbeit im ersten Halbjahr 2020 mehr Geld an Beschäftigte insolventer Unternehmen zahlen, berichtet die WirtschaftsWoche. Demnach wurden bis Ende Juni insgesamt 490 Millionen Euro Insolvenzgeld ausgezahlt. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres waren es 420 Millionen Euro. „Das sind also 70 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr, aber noch keine Explosion“, sagte ein Sprecher der Bundesagentur. Die Diskrepanz dürfte sich dadurch erklären, dass im ersten Halbjahr mit Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, Vapiano und Esprit verstärkt größere Firmengruppen mit mehr Beschäftigten Insolvenzverfahren beantragt haben. Die reine Anzahl der Unternehmensinsolvenzen sank dagegen.