Corona-Hilfen 2022 Auslaufende Fristen: Können Unternehmen jetzt noch Corona-Hilfen beantragen?

Aktuell herrschen in vielen Betrieben hohe Krankenstände. Auch, da sich wichtiges Personal vermehrt in Quarantäne befindet. Fallen Unternehmer selbst durch eine Infektion mit dem Corona-Virus aus oder müssen auf Teile ihres Personals verzichten, da dieses in Quarantäne ist, kann sich ein Unternehmer entweder seinen eigenen Verdienstausfall oder den Ausfall seines Personals entschädigen lassen. Diese Entschädigungsleistungen sind jedoch nicht über die Anträge zur Corona-Hilfe durchzuführen, sondern müssen über das Portal ifsg-online.de bei unterschiedlichen Landesbehörden eigens beantragt werden. Die Erstattung bemisst sich dann jeweils am gewöhnlichen Einkommen des Unternehmers laut Steuerbescheid des Vorjahres oder dem Lohn des ausfallenden Arbeitnehmers laut Abrechnung in den vorherigen zwei Monaten. Diese Anträge können Unternehmer jeweils selbst stellen. In einigen Fällen stellen auch Steuerberater mit entsprechender Vollmacht im Auftrag Anträge auf Quarantäneentschädigung.