Corona-Hilfen Das Bazooka-Kuddelmuddel: So verspielt die Regierung unser Vertrauen

Als Olaf Scholz und Peter Altmaier Mitte März vor die Presse traten, verkündeten sie ein mehrere hundert Milliarden Euro umfassendes Rettungspaket. „Bazooka“ und „Wumms“ gehören zu den politischen Worten des Jahres. Es war der „What ever it takes“-Moment des Finanz- und des Wirtschaftsministers, angelehnt an Marios Draghis berühmten Satz aus der Eurofinanzkrise, der die Märkte beruhigte.