Corona-Hilfen Zwei-Milliarden-Hilfspaket für Start-ups zeigt Mängel in der Umsetzung

Während das Zwei-Milliarden-Hilfspaket offensichtlich Mängel in der Umsetzung aufweist, arbeitet die Regierung weiter am Zehn-Milliarden-Zukunftsfonds, mit dem mehr Anreize für Wagniskapital in Deutschland gesetzt werden sollen. Doch auch dieses Vorhaben droht zu verwässern, wie die Wirtschaftswoche bereits berichtete.



Bayaz mahnt deshalb Tempo an. „Die Bundesregierung muss jetzt auch beim Thema Zukunftsfonds endlich liefern“, sagte er: „Wir sollten mehr Kapital mobilisieren, um in strategisch wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheitswirtschaft oder künstliche Intelligenz zu investieren.“



