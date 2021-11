Corona-Hilfsmaßnahmen Wie Kurzarbeit den Strukturwandel verzögern kann

Schmid fasst in seinen Überlegungen die wichtigsten Punkte der letzten großen Krise vor der Corona-Pandemie noch einmal zusammen: Im Mai 2009, dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise, waren demnach in Deutschland 1,5 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Sie konzentrierten sich jedoch auf das verarbeitende Gewerbe, und dort wiederum massiv in der baden-württembergischen Automobilindustrie: Der Südwesten, trägt Schmid zusammen, habe 2009 einen positiven Saldo an Kurzarbeitergeld in Höhe von 223 Euro pro Einwohner aus dem Rest der Republik erhalten – transferiert also aus dem „anderen Deutschland“.



„Arbeitslosigkeit wurde – im Gegensatz zu den EU-Nachbarstaaten – praktisch vermieden“, erkennt Schmid an. Doch er stellt auch die Frage, ob die damals großzügig bemessene Förderung der Kurzarbeit „den Managern und Entwicklern die Notwendigkeit erspart hat, den damals schon anstehenden Strukturwandel der Automobilindustrie ernsthaft genug ins Auge zu fassen“. Dieselskandale, der späte Start in die Elektromobilität und der Rückstand der Branche in Sachen Digitalisierung sprechen für ihn dafür.