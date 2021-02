Corona-Hilfszahlungen „Vieles ist nicht mehr zu retten“

Für einige kommt das wohl zu spät. Was bekommen Sie zu hören, wenn Sie mit Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen?

Durch diese verzögerte Auszahlung kommt bei den Unternehmen zunehmend Panik auf. Vertrauensverlust, Angst, Verzweiflung – so würde ich das beschreiben. Es wird irgendwann ernst. Ich hatte Betroffene am Telefon, die mir gesagt haben: Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, für den März ist nichts mehr da. Und wenn Sie drei Monate vergeblich auf Hilfe gewartet haben, dann verbreitet sich eine gewisse Perspektivlosigkeit. Ich halte es deshalb für dringend erforderlich, Öffnungssignale zu senden.