Corona Holetschek will bundesweites Netz für Long-Covid-Kranke

16. Juli 2023 | Quelle: dpa

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert will einen stärkeren Fokus auf Long-Covid-Erkrankte legen. Bild: Bild: dpa

Für Menschen mit langwierigen Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen braucht es nach Ansicht von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek eine Länderinitiative. „Es ist zwar gut, dass die Bundesregierung jetzt endlich handelt”, sagte der CSU-Politiker am Sonntag in München. „Aber die von (Bundesgesundheitsminister Karl) Lauterbach angekündigten Schritte reichen leider nicht aus. Deshalb schlage ich vor, dass Long/Post-Covid in der Gesundheitsministerkonferenz verstärkt in den Mittelpunkt gerückt wird.”