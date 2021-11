Corona-Impfmeister Bremen „Wir werden boostern wie die Teufel!“

Welche?

Wir haben stark auf unser zentrales Impfzentrum in den Messehallen gesetzt. Nicht, weil wir den Ärzten damit Konkurrenz machen wollten. Sondern weil wir von Anfang davon überzeugt waren, dass die Ärzte alleine es nicht wuppen können. Das Impfzentrum haben wir zu dritt auf die Beine gestellt. Die Kommune, die heimische Wirtschaft und die Hilfsorganisationen wie Johanniter und Rotes Kreuz. Jeder hat eingebracht, was er am besten kann.



Welchen Anteil hatte die Wirtschaft?

Die Unternehmen haben viel Mitarbeiter gestellt, für die Impfzentren selbst und für das Call-Center, das die Impftermine vergeben hat. Das waren Frauen und Männer, die wegen des Lockdowns in Kurzarbeit waren und im Impfzentrum für ein wirklich dienstleistungsorientiertes Klima gesorgt haben. Sie haben das Callcenter betrieben, das die Impftermine vergeben hat und bei dem so gut wie niemand in der Warteschleife gelandet ist. Mein Apotheker hat geradezu geschwärmt: Herr Bovenschulte, das war Grand Hotel Impfzentrum – und er meinte damit den Komfort und die entspannte Atmosphäre. Das haben die Leute natürlich in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weitererzählt – und so für eine richtig positive Stimmung gesorgt. Ich bin fest davon überzeugt: Das ist ein ganz wesentlicher Baustein der hohen Impfquote.