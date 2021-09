Corona-Impfstoff „Dann klappt es – und man rettet die Welt“

WirtschaftsWoche: Herr Krausch, mit dem Impfstofferfolg von Biontech bekommt auch der Unternehmens- und Forschungsstandort Mainz mehr Aufmerksamkeit, was Sie als Präsident der Universität freuen dürfte. Ziehen Sie jetzt Scharen von Studierenden an, die dem Erfolg von Biontech als Uni-Ausgründung nacheifern wollen?

Georg Krausch: Biontech ist ja keine Corona-Bekämpfungsfirma. Das Unternehmen arbeitet seit seiner Gründung 2008 an innovativen Krebstherapeutika. Schon vor der Pandemie konnte es deshalb in New York erfolgreich an die Börse gehen. Aber die weltweite Aufmerksamkeit für den Standort Mainz ist jetzt dank des Corona-Impfstoffs gekommen – und ich bin sicher, dass das Studierende und auch Wissenschaftler anlocken wird, auch, wenn wir dazu noch keine konkreten Zahlen haben.