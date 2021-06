Corona-Impfstoff Die absurde Sputnik-Show des Markus Söder

Zumindest aus den WHO-Dokumenten geht hervor, dass es noch weiteren Bedarf an Daten seitens der russischen Impfstoff-Entwickler gibt, bevor die Prüfung endgültig abgeschlossen ist. Offiziell möchten sich beide Organisationen nicht zur Datenlage äußern. Das Prüfverfahren sei vertraulich. Am 3. Juni stellte die WHO jedoch ihr aktuelles Update zum Status der weltweit produzierten Impfstoffe online („Additional data (Non- CLIN, CLIN, CMC) Required. Inspections in April, May and June 2021“). Demnach fehlen von russischer Seite noch Angaben aus drei Bereichen: Der klinischen Testphase, den nachklinischen Untersuchungen und zu den Produktionsbedingungen.