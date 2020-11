Corona-Impfstoff „Wir brauchen eine Gefahrenzulage für Testpersonen“

Hört sich an wie ein Aufnahmetest.

Wissenschaftler diskutieren derzeit, wie man eine solche Überprüfung am besten durchgeführt. Eine Möglichkeit ist, dass der Teilnehmer an verschiedene Gesprächen mit medizinischen und psychologischen Experten führt. So läuft es heute schon zum Beispiel bei Lebendorganspendern in den USA. Solche Gespräche stellen sicher, dass es keine Informationsasymmetrien gibt und der Teilnehmer seine Entscheidung rational trifft.



Verglichen mit gängigen Impfstoffstudien gelten Corona-Challenges als riskant. Muss man die Teilnehmer nicht auch deshalb gut bezahlen?

Höhere Risiken sollten auf jeden Fall höher kompensiert werden. Empirische Studien haben gezeigt, dass potenzielle Teilnehmer davon ausgehen, dass Tests mit höherem Risiko entsprechend besser bezahlt sind. Leider erlauben das die geltenden ethischen Richtlinien nicht. Sie verbieten es, höheres Risiko finanziell auszugleichen und verleiten dadurch die Interessenten zu Trugschlüssen: Bei einer niedrigen Bezahlung läuft man Gefahr, dass der Proband das Risiko zu niedrig einschätzt und sich für eine Studie einschriebt, an der er eigentlich gar nicht hätten teilnehmen wollen.