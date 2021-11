Corona-Impfstoffe Wer haftet bei Schäden nach einer Impfung gegen COVID-19?

Die Inzidenzwerte in Deutschland steigen von Rekordhoch zu Rekordhoch. Gleichzeitig sind weiterhin rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland nicht gegen das Coronavirus geimpft, da einige unter ihnen mögliche Impfschäden fürchten. Die STIKO schätzt die Gefahr derartiger Schäden bei den von ihnen empfohlenen Impfstoffen aber als sehr gering ein. Doch wer würde im Falle von Impfschäden haften und in welchen Fällen hätte man Anspruch auf eine Entschädigung? Ein Überblick der aktuellen Rechtslage.