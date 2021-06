Corona-Impfung Die Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe

Im Kampf gegen das Coronavirus wurden bundesweit bisher Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson zugelassen. Von den bis zum 31. Mai 2021 insgesamt 50.541.084 verabreichten Impfdosen in Deutschland verzeichnet das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in seinem aktuellen Sicherheitsbericht vom Impfstart am 27.12.2020 bis zum 31.05.2021 79.106 gemeldete Fälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen, davon wurden 8134 als schwerwiegend eingestuft. Die meisten Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung sind grundsätzlich harmlos, jedoch kann es in seltenen Fällen auch zu schweren Impfreaktionen kommen. Darunter unter anderem Anaphylaxie oder Thrombosen. Sollten Symptome wie Kurzatmigkeit, Unterleibsschmerzen oder Schwellungen in Armen oder Beinen vier bis 16 Tage nach der Impfung auftreten, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Auch bei länger währenden und übermäßig starken Kopfschmerzen oder Hautblutungen sollte ein Arzt konsultiert werden.