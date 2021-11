Corona-Impfungen Fragen Sie nicht den Arzt – lieber den Apotheker

In Deutschland praktizieren 150.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zuletzt haben sich nur 30.000 bis 40.000 an der Impfkampagne gegen Covid-19 beteiligt, das rechnet die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar vor, selbst Medizinerin. Das reicht nicht in Pandemiezeiten, in denen wieder gilt: Ziel muss sein, das Vakzin in 1,4 bis 1,5 Millionen Oberarme zu injizieren – am Tag. Erste, zweite und dritte Spritzen für Alte, Kranke, Berufstätige, Schüler und Soldaten.