Corona-Impfungen Wie erreichen wir die Herdenimmunität?

Zu guter Letzt sehen Gretschko und Ott auch einen „Selektionseffekt“, da besonders impfwillige Personen das Vakzin eher am Anfang einer Impfkampagne erhalten und es auch deshalb im Zeitablauf zunehmend schwieriger wird, Nachfrager für die Anti-Corona-Spritze zu finden.



Fazit der Ökonomen: „Da unterschiedliche Ärzte unterschiedliche Kosten und unterschiedlichen Zugang zu Bevölkerungsgruppen haben, ist eine pauschale Kostenerstattung nicht effizient und ein flexibles System ist vorzuziehen“. Gretschko und Ott wollen erreichen, dass Ärzte in Eigeninitiative und durch direkte Ansprache von Ungeimpften die Zahl der verabreichten Dosen erhöhen. Die Ökonomen beziehen sich dabei auch auf Studien im Zusammenhang mit der herkömmlichen Grippeimpfung. Demnach lässt sich durch eine direkte Ansprache durch das Personal in den Praxen die Impfbereitschaft um zehn Prozent erhöhen. „Deshalb kann die Anreizsetzung an Ärzte, aktiv Ungeimpfte zu ermitteln und diese anzusprechen oder aufzusuchen, dazu beitragen, Herdenimmunität zu erreichen“, heißt es in dem Policy Brief. Überspitzt ausgedrückt: Die Doktoren sollen wie eine Art Versicherungsvertreter agieren, der potenziellen Kunden eine Police schmackhaft macht.