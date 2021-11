Corona in Deutschland Wie verlief der erste Lockdown?

In neuen Beschlüssen von Bund und Ländern wurden weitere Maßnahmen zum Kampf gegen die Pandemie bekanntgegeben. Seit dem 15. Mai 2020 galten auf unbestimmte Zeit das Abstandsgebot von 1,50 Metern sowie auch das Kontaktverbot, das bis zum 3. Mai 2020 bestehen bleiben sollte. Schulen und Kitas sollten weiterhin geschlossen bleiben, bis am 3. Mai die schrittweise Öffnung begannen. Auch wurden Großveranstaltungen weiterhin untersagt, Gotteshäuser blieben geschlossen und auch private Veranstaltungen dürften nicht stattfinden. Am 29. April 2020 beschloss die Bundesregierung die Maskenpflicht in allen Bundesländern in Geschäften und bei Fahrten mit dem ÖPNV. Fünf Tage später traten unter der Einhaltung der Hygienevorschriften die ersten Lockerungen in Kraft.