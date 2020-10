Corona-Infektionszahlen vom RKI Software-Wildwuchs bei Gesundheitsämtern beeinträchtigt Datenqualität

In Deutschlands Gesundheitsämtern herrscht Wildwuchs bei der Fallerfassungs-Software. So nutzen von den 377 datenliefernden Ämtern in Deutschland nur 209 Ämter die Erfassungssoftware SurvNet@RKI des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die anderen 168 Ämter greifen dagegen auf Produkte kommerzieller Anbieter zurück – mit der Folge, dass diese nicht immer reibungslos mit der RKI-Software vereinbar sind: „Datenverlust, Dopplung von Fällen und falsch übermittelte Inhalte“ könnten die Datenqualität beeinträchtigen, heißt es bereits im RKI-Jahresbericht 2018.