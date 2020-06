Corona-Konjunkturpaket Wie viel Geld bekommen Sie durch den Kinderbonus?

Die Bundesregierung beschließt in Deutschland ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro, um die Folgen der Coronakrise abzuschwächen. Dies betrifft nicht nur Unternehmen, sondern auch Familien, die Kinder versorgen müssen und durch das Virus in finanzielle Nöte geraten sind. Darum ist in dem Paket auch der sogenannte Kinderbonus enthalten.