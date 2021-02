Corona-Krise: Deutsche Industrie erstmals seit 2010 mit weniger Beschäftigten

Im Dezember 2020 lag die Beschäftigtenzahl in fast allen Branchen unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Am stärksten sank sie in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit einem Minus von 5,8 Prozent. Auch die Maschinenbauer (Minus von 4,5 Prozent), die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren (Minus von 4,4), die Produzenten von Metallerzeugnissen (Minus von 3,6) sowie von elektrischen Ausrüstungen (Minus von 3,5 Prozent) meldeten jeweils ein Minus. In der Fahrzeugbranche gab es einen Rückgang von 3,2 Prozent. Dagegen kam die Chemieindustrie auf ein Plus von 1,6 Prozent. „Zu beachten ist, dass Kurzarbeitende als Beschäftigte zählen und sich deshalb Veränderungen bei der Kurzarbeit nicht in den Beschäftigtenzahlen niederschlagen“, erklärte das Statistikamt.