Corona-Krise: Die Bazooka-Boys

Scholz und Altmaier sind damit jetzt – wenn man so will – die Bazooka-Boys der Bundesregierung. In ihrem Auftreten erinnerten die beiden glücklicherweise jedoch eher an den Berliner Charité-Virologen Christian Drosten, der zuletzt an selber Stelle wiederholt über die gesundheitlichen Risiken von Covid-19 und notwendige Gegenmaßnahmen aufklärte: Immer ernst und sehr gut vorbereitet, aber dennoch munter genug, um Zuversicht auszustrahlen. Vor allem Scholz wirkte so souverän wie selten seit seiner Niederlage im Kampf um den SPD-Parteivorsitz. Gleich mehrfach antwortete er so klischeehaft nüchtern und trocken, dass er selbst über seine Nüchternheit schmunzeln musste.