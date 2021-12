Corona-Krise Lauterbach ruft zum Testen auf

Gewalt in Partnerschaften und Familien stieg derweil während der seit fast zwei Jahren dauernden Pandemie nach Einschätzung des Weißen Rings deutlich an. „Bei häuslicher Gewalt haben wir 2020 ein Plus von etwa zehn Prozent zu verzeichnen, seit 2018 sogar um 20 Prozent. Und wir werden wohl in diesem Jahr das Niveau von 2020 wieder erreichen“, sagte der Bundesvorsitzende des Weißen Rings, Jörg Ziercke, der dpa. Insgesamt hätten die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den rund 400 Außenstellen der Opferschutzorganisation im Jahr 2020 rund 17 000 Fälle betreut.