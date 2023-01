Corona-Lage Auswärtiges Amt rät von „nicht notwendigen“ Reisen nach China ab

Auswärtiges Amt in Berlin Werderscher Markt. Bild: imago images Bild:

Das Auswärtige Amt rät angesichts der Corona-Lage in China „aktuell von nicht notwendigen Reisen“ in das Land ab. Darauf wies das Amt am Samstag bei Twitter hin.