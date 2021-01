Corona-Lockdown Branchenvertreter warnen vor strengeren Corona-Regeln

Am Dienstag beraten Bund und Länder über die weiteren Schritte im Umgang mit dem Coronavirus. So steht Deutschland voraussichtlich vor einer Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns. Außerdem sind unter anderem nächtliche Ausgangssperren und eine FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Bereichen wie dem Bahnverkehr und dem Einzelhandel im Gespräch. Ein wichtiger Grund dafür ist die Sorge, dass sich auch hierzulande hochansteckende Virus-Mutationen ausbreiten könnten. Dazu holen sich die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Montagabend erstmal ein Lagebild von Fachleuten ein.