Corona-Lockdown Keine Lockerung in Sicht

Auch eine Ausdehnung der Maskenpflicht im öffentlichen Straßenraum steht zur Diskussion, ebenso wie weitere Kontaktbeschränkungen. Teilweise Ausgangssperren und Schließung von Grenzen, wie sie am Wochenende in Österreich verhängt wurden, sind aber bislang nicht geplant, hieß es am Wochenende in Regierungskreisen.



Für die Wirtschaft bedeutet das nichts Gutes. „Zur Zwischenbilanz gehört auch, dass die Infektionszahlen nach wie vor viel zu hoch sind“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem Interview. Die Werte seien „sogar noch sehr viel höher als vor zwei Wochen“. Allen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung von Restaurants, Kinos und Sportstätten erteilte Altmaier eine Absage. Die Bundesregierung habe nur „wenig Spielraum“, sagte er. „Trotz aller Anstrengungen ist eine Wende zum Besseren noch nicht erreicht. Wir müssen handeln, sonst verlieren wir den Kampf gegen das Virus“.