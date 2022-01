Corona-Lockdown So ist der zweite Lockdown in Deutschland verlaufen

Im Herbst 2020 stiegen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder rapide an, was die Bundesregierung um Altkanzlerin Angela Merkel dazu veranlasste, zunächst einen „Lockdown Light“ und später nochmals einen harten Lockdown - den zweiten Corona-Lockdown in Deutschland - zu verhängen. Welche Maßnahmen dabei ergriffen wurden und an welchem Datum der zweite Lockdown begann und wann er endete. Eine Übersicht: