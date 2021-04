Corona-Lockdowns Wie verlief der zweite Lockdown?

Im Herbst stiegen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder rapide an, was die Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel dazu veranlasste, zunächst einen „Lockdown Light“ und später nochmals einen harten Lockdown zu verhängen. Welche Maßnahmen dabei ergriffen wurden und wann der zweite Lockdown in Deutschland war. Eine Übersicht: