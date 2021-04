Corona-Lockerungen in Tübingen Modellversuch in Tübingen wird zum Sorgenfall

Doch so weit ist es noch nicht. Wie es aussieht, soll das Projekt mit verschärften Sicherheitskontrollen an Ostern fortgeführt werden, erzählt die Ärztin. Dennoch hat die Stadt beschlossen, am Ostersamstag keine Touristen in der Stadt willkommen zu heißen. „Wir sagen immer wieder: Bitte kommt nicht nach Tübingen“, sagt Federle. Auch Oberbürgermeister Boris Palmer, der gemeinsam mit Federle als Begründer des Projekts gilt, warnt bereits via Facebook. „Wenn der Versuch wegen Überfüllung endet, wird das nur dazu führen, dass bei euch daheim länger alles zu bleibt. Also bitte, die Reise nach Tübingen erst nach der Impfung. Nicht jetzt.“