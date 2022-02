Corona-Maßnahmen Habeck warnt vor frühen Lockerungen: „Noch ist die Omikron-Welle nicht gebrochen“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte erneut vor übereilten Schritten. „Unsere Strategie ist bisher gut aufgegangen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Mit gezielten Maßnahmen und Boostern sei es gelungen, Alte und Vorerkrankte zu schützen. „Wenn wir aber jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle. Das, was wir in Wochen aufgebaut haben, können wir so in Tagen verspielen.“