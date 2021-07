Corona Merz zur Impfpflicht: Lehrer und Erzieherinnen „können nicht machen, was sie wollen“

Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht Lehrer und Erzieherinnen in der Pflicht, Impfungen gegen das Coronavirus wahrzunehmen. „Ich finde, dass Lehrerinnen und Lehrer an Universitäten und Schulen und das Personal in den Kindergärten eine besondere Verantwortung haben, die diese Gesellschaft ihnen gegeben hat und auf die sie sich mit ihrem Beruf eingelassen haben“, sagte Merz der WirtschaftsWoche.