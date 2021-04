Corona-Modellprojekt So liefen die ersten Öffnungstage im Saarland

In den Fitnessstudios herrschte am Dienstag vielerorts ein großer Andrang. So hat es auch der McFit-Geschäftsleiter Deutschland, Hagen Wingertszahn, in seinen beiden Studios in Saarbrücken und Neunkirchen wahrgenommen: „Seit der ersten Minute nehmen die Mitglieder das Training wieder an.“ Fitness und Bewegung seien im Lockdown viel zu kurz gekommen. Und auch bei der Kette FitX ist der Fitnessalltag wieder gestartet: „Die Wiedereröffnung stieß auf gute Resonanz und der Trainingsbetrieb läuft reibungslos“, sagt Mirco Lopuszansky, Bereichsleiter vom FitX in Saarbrücken.