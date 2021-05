Corona-Modellregion Sylt „Andere Regionen können von unserem Modell lernen“

Apropos Tests. Besucher müssen bei Ankunft und danach alle 48 Stunden einen negativen Test vorweisen. Wenn sie in Restaurants wollen, darf er nicht älter als 24 Stunden sein. Wie ausgelastet sind Ihre Kapazitäten?

Wir haben eine sehr große Anzahl an Testzentren aufgestellt und haben dadurch eine Kapazität von etwa 50.000 Tests am Tag. Wir haben in der Modellregion eine so engmaschige Infrastruktur an Testzentren – das ist im Land einzigartig.