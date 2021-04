Corona-Modellregionen Tübingen liegt jetzt auf Sylt

An der Schlei sind sie sogar schon weiter. Dagmar und Dieter Stumpf haben großes Glück gehabt. Anfang März hatte das Ehepaar aus Niedersachsen eine kleine Ferienwohnung in Kappeln an der Schlei gebucht: für April. Dann aber stiegen die Inzidenzen wieder gewaltig, und das Ehepaar Stumpf hatte den Urlaub an der Schlei längst abgeschrieben. Bis die Vermieterin der Ferienwohnung vor drei Wochen bei ihr anrief: Die Schlei sei nun Modellregion, das Paar könne anreisen, wenn sie wollten. „Ich konnte das erst gar nicht glauben“, sagt Dagmar Stumpf.