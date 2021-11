Corona: Neue 3G-Kontrollen im Job – Wirtschaft und Juristen skeptisch

Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, sagte dem Fernsehsender „Bild Live“ mit Blick auf 3G am Arbeitsplatz, wenn ein Arbeitnehmer sich partout weigere und dies für einen längeren Zeitraum, dann biete er im Rahmen seines Arbeitsvertrages seine Arbeitsleistung nicht mehr an. „Dann kann der Arbeitgeber fristlos kündigen.“



