Corona-Pandemie: Auftragsbestand der Industrie steigt und ist höher als vor Krisenbeginn

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich vor Ausbruch der zweiten Corona-Welle in Europa deutlich gefüllt. Der Auftragsbestand wuchs im September saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dabei nahmen die offenen Aufträge aus dem Inland um 1,3 Prozent zu, die aus dem Ausland um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2020 - dem Monat vor Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen in Deutschland - ist der Bestand inzwischen um 0,9 Prozent höher.