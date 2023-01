Corona-Pandemie Ende der Maskenpflicht vielleicht bald auch im ICE

11. Januar 2023 | Quelle: dpa

Ein Schild mit der Aufschrift «Zustieg nur mit Mund-Nasen-Bedeckung.» klebt an der Zugtür einer Regio-S-Bahn der NordWestBahn im Hauptbahnhof. Bild: Bild: dpa

Nach dem angekündigten oder bereits umgesetzten Aus der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in mittlerweile neun Bundesländern könnte diese auch in Fernzügen und Fernbussen früher als geplant fallen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält einen solchen Schritt für möglich. Ganz so schnell soll es seiner Ansicht nach aber nicht gehen. FDP-Politiker und Fahrgastvertreter machen Druck.